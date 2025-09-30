Sumate a la Bicicleteada, Limpieza y Observación de Aves en el Dique Blas Brisoli

La propuesta de la Dirección de Gestión Ambiental invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización y disfrute de la naturaleza en el Dique Blas Brisoli.

El evento tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre y combinará actividad física, limpieza del espacio y observación de aves.

El punto de encuentro será a las 7:00 hs. en la Municipalidad, desde donde los participantes emprenderán una bicicleteada hacia el Dique Blas Brisoli. Esta actividad, pensada tanto para quienes disfrutan del ejercicio como para los amantes del entorno natural, tendrá como objetivo promover el cuidado ambiental y la apreciación de la biodiversidad local.

Además de la bicicleteada, la jornada incluirá una actividad de observación de aves, que permitirán a los asistentes descubrir la fauna aviar del lugar y aprender sobre su importancia en el ecosistema local.

La limpieza de la zona será otra de las actividades centrales, buscando generar conciencia sobre la necesidad de mantener nuestros espacios naturales libres de residuos y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Asimismo, se recomienda a los participantes llevar guantes de trabajo, botella de agua, merienda, gorro, anteojos de sol, protector solar y, si es posible, binoculares para disfrutar mejor de la observación de aves. También se sugiere llevar una libreta y lapicera para anotar datos interesantes a lo largo de la jornada.

El regreso está previsto para las 12:00 hs. al lugar de partida.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 2615131094 o escribir al instagram gestionambiental.malargue.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de la naturaleza mientras contribuyes al cuidado del medio ambiente y aprendes sobre la fauna de nuestra región.