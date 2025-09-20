De esta manera, se mantenía este sábado un alerta amarilla fuertes nevadas para zonas de la cordillera de Neuquén y Mendoza.

Alerta amarilla por nieve

De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual».

En zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada

Recomendaciones del SMN por fuertes nevadas