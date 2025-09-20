El Servicio Meteorológico Nacional lanzó para este sábado sus advertencias por fuertes nevadas.
El fin de semana arranca con mal clima en algunas partes del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por nieve y fuertes nevadas.
De esta manera, se mantenía este sábado un alerta amarilla fuertes nevadas para zonas de la cordillera de Neuquén y Mendoza.
Alerta amarilla por nieve
De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual».
En zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada
Recomendaciones del SMN por fuertes nevadas
- Evitá actividades al aire libre.
- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.