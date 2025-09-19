Semana Universitaria: Más de 700 alumnos en 7 disciplinas

La propuesta, organizada por la Coordinación de Juventud y las casas de estudio sanrafaelinas, nuclea a más de 700 alumnos de 12 instituciones de nivel superior.

Para esta ocasión los jóvenes competirán hasta el próximo viernes 19 de septiembre, y -la universidad que sume más puntos- se hará acreedor de la Copa Pioneros.

“Estamos muy contentos por la cantidad de jóvenes e instituciones que se sumaron a participar”, destacó el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

Esta temporada se compite en Futsal, Ajedrez, Atletismo, Tenis de Mesa, Vóley y Handball. La novedad es la incorporación de los E-Sport o deportes electrónicos.