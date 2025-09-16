Semana del adulto – CEBJA 3-066 ‘Profesora Norma Susana Díaz

Como cada año, en la Modalidad de Jóvenes y Adultos celebramos la Semana del Adulto. En el CEBJA 3-066 ‘Profesora Norma Susana Díaz’ dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, se llevaron a cabo múltiples actividades pedagógicas, recreativas y de integración que tuvieron como propósito no solo el aprendizaje, sino también la generación de espacios de encuentro y disfrute compartido. Como cada año, en la Modalidad de Jóvenes y Adultos celebramos la Semana del Adulto.se llevaron a cabo múltiples actividades pedagógicas, recreativas y de integración que tuvieron como propósito no solo el aprendizaje, sino también la generación de espacios de encuentro y disfrute compartido.

Talleres, juegos, producciones artísticas y momentos de convivencia se convirtieron en oportunidades para fortalecer vínculos, reforzar la autoestima y destacar la importancia de la educación a lo largo de toda la vida. Cada propuesta estuvo pensada para valorar la trayectoria de nuestros estudiantes, potenciar sus saberes y promover la participación activa.

La Semana del Adulto nos recuerda el valor de la inclusión, la diversidad y el esfuerzo de quienes eligen la escuela como un camino de crecimiento personal y colectivo.

Fue una experiencia enriquecedora que reafirma nuestro compromiso con la educación integral, la construcción de comunidad y el acompañamiento a cada estudiante en su recorrido escolar.