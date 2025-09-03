San Rafael, Mendoza miércoles 03 de septiembre de 2025
Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 3 septiembre, 2025

La importancia de completar los niveles educativos se pondrá en valor del 8 al 12 de setiembre de 2025.

La Dirección General de Escuelas invita a los centros educativos CEBJA y CENS a participar en la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, para los niveles primario y secundario.

El objetivo es visibilizar la importancia de completar los niveles educativos obligatorios como una herramienta para el desarrollo personal y comunitario.

Actividad central: “Lecturas en acción 2025

Se desarrollará en tres instancias:

  • Lectura y debate
    Cada centro elegirá un texto disparador para reflexionar en grupo.
  • Producción individual o grupal (durante setiembre)
    Los estudiantes podrán expresar qué significa la educación en su vida y en su comunidad, en el formato que elijan, como:

    • Texto escrito
    • Audio
    • Historieta
    • Dramatización
    • Mural
    • Podcast
  • Escuela abierta
    Espacio para compartir las producciones y visibilizar la voz de jóvenes y adultos.

Materiales de apoyo

 

