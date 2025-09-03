La importancia de completar los niveles educativos se pondrá en valor del 8 al 12 de setiembre de 2025.

La Dirección General de Escuelas invita a los centros educativos CEBJA y CENS a participar en la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, para los niveles primario y secundario.

El objetivo es visibilizar la importancia de completar los niveles educativos obligatorios como una herramienta para el desarrollo personal y comunitario.

Actividad central: “Lecturas en acción 2025“

Se desarrollará en tres instancias:

Lectura y debate

Cada centro elegirá un texto disparador para reflexionar en grupo.

Cada centro elegirá un texto disparador para reflexionar en grupo. Producción individual o grupal (durante setiembre)

Los estudiantes podrán expresar qué significa la educación en su vida y en su comunidad, en el formato que elijan, como: Texto escrito Audio Historieta Dramatización Mural Podcast

Escuela abierta

Espacio para compartir las producciones y visibilizar la voz de jóvenes y adultos.

Materiales de apoyo