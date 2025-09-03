La importancia de completar los niveles educativos se pondrá en valor del 8 al 12 de setiembre de 2025.
La Dirección General de Escuelas invita a los centros educativos CEBJA y CENS a participar en la Semana de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, para los niveles primario y secundario.
El objetivo es visibilizar la importancia de completar los niveles educativos obligatorios como una herramienta para el desarrollo personal y comunitario.
Actividad central: “Lecturas en acción 2025“
Se desarrollará en tres instancias:
- Lectura y debate
Cada centro elegirá un texto disparador para reflexionar en grupo.
- Producción individual o grupal (durante setiembre)
Los estudiantes podrán expresar qué significa la educación en su vida y en su comunidad, en el formato que elijan, como:
- Texto escrito
- Audio
- Historieta
- Dramatización
- Mural
- Podcast
- Escuela abierta
Espacio para compartir las producciones y visibilizar la voz de jóvenes y adultos.
Materiales de apoyo
- Guía de trabajo: acceder aquí
- Lecturas disparadoras: disponible aquí
- Formulario de cierre (para cada institución): completar aquí