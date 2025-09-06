Seguridad vial y prevención: instituciones coordinan acciones en la Escuela Electromecánica Eugenio Izsaky

Entre los ejes abordados se incluyeron la regulación del tránsito vehicular, la prevención de accidentes y la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana en torno al respeto de las normas de circulación garantizando un entorno seguro.

En el marco del inicio de actividades en el nuevo edificio de la Escuela Electromecánica Eugenio Izsaky, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo orientada a la prevención y el ordenamiento del tránsito en la zona. La convocatoria surgió a solicitud de las autoridades de la institución y fue dispuesta por el Juzgado de Tránsito Municipal, contando además con la participación de Policía Vial, Jefatura Departamental y Policía Comunitaria.

El encuentro tuvo como finalidad coordinar medidas concretas que garanticen la seguridad vial en los alrededores del establecimiento, especialmente en los horarios de mayor afluencia, cuando estudiantes, docentes y familias se concentran en el lugar. Entre los ejes abordados se incluyeron la regulación del tránsito vehicular, la prevención de accidentes y la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana en torno al respeto de las normas de circulación.

Las autoridades escolares destacaron la importancia de articular con las instituciones responsables del ordenamiento vial, dado que el crecimiento de la matrícula y la nueva ubicación del edificio generan mayores desafíos en la movilidad cotidiana. La meta es resguardar la integridad física de toda la comunidad educativa, minimizando riesgos y garantizando un entorno seguro.

Desde el Juzgado de Tránsito Municipal señalaron que esta acción se enmarca en una estrategia de trabajo colaborativo que busca dar respuesta a las necesidades puntuales de cada institución educativa. “La prevención y la planificación son fundamentales para evitar situaciones de riesgo y construir un tránsito más ordenado para todos”, remarcaron.

Por su parte, las fuerzas de seguridad participantes manifestaron su compromiso en acompañar a la escuela con controles, presencia en la zona y campañas de sensibilización, entendiendo que la educación vial es una herramienta clave que debe trabajarse tanto en las aulas como en la vía pública.

De esta manera, la reunión en la Escuela Electromecánica Eugenio Izsaky constituye un paso más en el esfuerzo conjunto de instituciones locales por promover la seguridad vial y cuidar la vida de los vecinos, consolidando un camino de prevención, orden y responsabilidad compartida.