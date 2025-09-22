La segunda edición del Mercado de Ideas es un espacio destinado a fortalecer a emprendedores y unidades productivas de la economía social. Pretende promover la vinculación, capacitación y generación de herramientas prácticas para potenciar proyectos productivos, con foco en la comunicación digital, el comercio electrónico y la innovación.

El 7 de octubre, de 9 a 13, se realizará en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina, sede Godoy Cruz, ubicada en Uruguay 750 de ese departamento. La actividad está organizada por la Dirección de Economía Social del Gobierno de Mendoza. Invitan la municipalidad de Godoy Cruz y la UCA.

Durante la jornada se desarrollarán capacitaciones, conversatorios y talleres enfocados en mejorar la gestión y la comercialización de los proyectos. En esta edición, se contará con la presencia de Juan Pablo Parapuño, quien dictará dos espacios de formación. Uno de ellos es “Tablero de control para incrementar tus ventas” de 9.30 a 11 y el otro, “Consejos para potenciar tus redes sociales”, de 11.30 a 12.30.

El Mercado de Ideas forma parte de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos, iniciativa que acompaña a quienes forman parte de la economía social en la provincia, promoviendo espacios de capacitación, comercialización y networking.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar en esta segunda edición del Mercado de Ideas deben inscribirse aquí

También pueden realizar consultas al número de Whatsapp 2613679616.