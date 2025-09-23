Se viene una histórica edición de la Peatonal del Vino

Luego de seis años, uno de los eventos de la Ciudad de Mendoza más esperado por mendocinos y turistas regresa con una propuesta renovada y de gran envergadura. La Peatonal del Vino 2025 se celebrará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico.

Este encuentro, que tuvo su última edición en 2019, reunió a más de 100.000 personas y volverá a destacar a la Capital Internacional del Vino como epicentro de la cultura vitivinícola. Durante dos noches, el público podrá disfrutar de más de 100 etiquetas para degustar, shows musicales en vivo, propuestas gastronómicas, arte y un sector exclusivo VIP. El ingreso será gratuito , mientras que las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas, que ya están a la venta a través de Venti. Este encuentro, que tuvo su última edición en 2019,y volverá a destacar a lacomo epicentro de la cultura vitivinícola. Durante dos noches, el público podrá disfrutar de, mientras que las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas, que ya están a la venta a través de Venti.

La edición 2025 ofrecerá 32 stands de bodegas locales con una amplia carta de varietales. Para garantizar la mejor experiencia, se pondrán a disposición 5.000 degustaciones por día como base, con diferentes preventas y la opción de adquirir cuponeras en el lugar del evento.

Aquellos que ya quieran adquirir su ticket ya pueden acceder a la primera preventa con precio promocional. La misma tiene un valor de $10.000 para dos degustaciones y de $20.000 para cuatro. Todos los tickets incluyen copa de vidrio de regalo. Los mismos pueden obtenerse por la plataforma Venti, para la jornada del sábado y del domingo.

Además, se sumará una novedad tecnológica: «Dionisia», la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino, creada en alianza con la empresa de inteligencia artificial India. La misma brindará información sobre el evento y recomendará actividades culturales y gastronómicas en la Ciudad. Así, podrá asesorar a todas las personas sobre la Peatonal del Vino vía WhatsApp.

La Peatonal del Vino 2025, que tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi, no sólo será ese espacio para disfrutar de la bebida insignia de Mendoza, sino también un punto de encuentro cultural y turístico que refuerza la identidad de la Ciudad como Capital Internacional del Vino.

