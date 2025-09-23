San Rafael, Mendoza martes 23 de septiembre de 2025
Se viene una histórica edición de la Peatonal del Vino

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 23 septiembre, 2025

Se viene una histórica edición de la Peatonal del VinoLa capital mendocina celebrará el regreso de este clásico evento, con vinos, música y gastronomía para disfrutar a cielo abierto, durante dos noches, en pleno corazón del departamento.

Luego de seis años, uno de los eventos de la Ciudad de Mendoza más esperado por mendocinos y turistas regresa con una propuesta renovada y de gran envergadura. La Peatonal del Vino 2025 se celebrará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico.

 

Se viene una histórica edición de la Peatonal del VinoLa edición 2025 ofrecerá 32 stands de bodegas locales con una amplia carta de varietales. Para garantizar la mejor experiencia, se pondrán a disposición 5.000 degustaciones por día como base, con diferentes preventas y la opción de adquirir cuponeras en el lugar del evento.

Se viene una histórica edición de la Peatonal del VinoAdemás, se sumará una novedad tecnológica: «Dionisia», la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino, creada en alianza con la empresa de inteligencia artificial India. La misma brindará información sobre el evento y recomendará actividades culturales y gastronómicas en la Ciudad. Así, podrá asesorar a todas las personas sobre la Peatonal del Vino vía WhatsApp.

La Peatonal del Vino 2025, que tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi, no sólo será ese espacio para disfrutar de la bebida insignia de Mendoza, sino también un punto de encuentro cultural y turístico que refuerza la identidad de la Ciudad como Capital Internacional del Vino.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/mendoza/se-viene-una-historica-edicion-de-la-peatonal-del-vino/

 

