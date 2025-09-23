Se viene una histórica edición de la Peatonal del Vino

La capital mendocina celebrará el regreso de este clásico evento, con vinos, música y gastronomía para disfrutar a cielo abierto, durante dos noches, en pleno corazón del departamento.
Luego de seis años, uno de los eventos de la Ciudad de Mendoza más esperado por mendocinos y turistas regresa con una propuesta renovada y de gran envergadura. La Peatonal del Vino 2025 se celebrará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico.
La edición 2025 ofrecerá 32 stands de bodegas locales con una amplia carta de varietales. Para garantizar la mejor experiencia, se pondrán a disposición 5.000 degustaciones por día como base, con diferentes preventas y la opción de adquirir cuponeras en el lugar del evento.
Además, se sumará una novedad tecnológica: «Dionisia», la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino, creada en alianza con la empresa de inteligencia artificial India. La misma brindará información sobre el evento y recomendará actividades culturales y gastronómicas en la Ciudad. Así, podrá asesorar a todas las personas sobre la Peatonal del Vino vía WhatsApp.
La Peatonal del Vino 2025, que tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi, no sólo será ese espacio para disfrutar de la bebida insignia de Mendoza, sino también un punto de encuentro cultural y turístico que refuerza la identidad de la Ciudad como Capital Internacional del Vino.
Fuente:https://www.jornadaonline.com/mendoza/se-viene-una-historica-edicion-de-la-peatonal-del-vino/