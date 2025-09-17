Se habilitó el transito de Av. Pedro Vargas entre Av. El Libertador y Necochea

Informamos a vecinos y automovilistas que en las últimas horas quedó habilitado al tránsito el adoquinado de la avenida Pedro Vargas entre El Libertador y Necochea. Informamos a vecinos y automovilistas que en las últimas horas quedó habilitado al tránsito el adoquinado de la avenida Pedro Vargas entre El Libertador y Necochea.

En el lugar se realiza una intervención integral en todo el entorno del espacio público, que -además- incluyó la reconstrucción de todo el sistema de desagües en el sector de Cabildo a Jujuy.

Las obras no significan solo una mejora urbana, ya que también optimizarán la circulación vehicular en una zona muy transitada.

Los trabajos se enmarcan dentro de la obra de remodelación integral de la plazoleta Kennedy y su entorno. Actualmente, los trabajos se desarrollan dentro del espacio verde.