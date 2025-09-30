San Rafael lanzó el concurso de diseño de vestido para la vendimia departamental

La Municipalidad de San Rafael, a través de la Comisión Vendimia, lanzó oficialmente el Concurso de Diseño de Vestidos de la Vendimia Departamental 2026, una convocatoria abierta, pública y gratuita destinada a seleccionar las propuestas que vestirán a las 18 candidatas distritales en los actos de la fiesta mayor de los sanrafaelinos.

El certamen elegirá los diseños que se lucirán tanto en la Vía Blanca y la Bendición de los Frutos, como en el Acto Central de elección y coronación.

El concurso tiene como eje central la creación de diseños originales que reflejen la identidad cultural de San Rafael. Los vestidos deberán transmitir elegancia y distinción, inspirándose en la vitivinicultura, la flora y fauna regional, los oasis productivos, el agua y la cordillera.

Las bases y condiciones están disponibles en www.sanrafael.gov.ar. La recepción de propuestas será hasta el 27 de octubre hasta las 10 de la mañana.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

Pueden inscribirse diseñadores, estudiantes de carreras afines, colectivos de diseño, modistas, confeccionistas o personas aficionadas al diseño de indumentaria, siempre que acrediten residencia en San Rafael (mínimo de dos años).

También se permite la participación de estudiantes de escuelas secundarias y CCT con orientación en diseño.

CATEGORÍAS Y REQUISITOS TÉCNICOS

El concurso contempla dos categorías: Vestido para Vía Blanca o Paseo Real y Bendición de los Frutos, y Vestido para el Acto Central.

Las propuestas deberán presentarse con fichas técnicas completas, bocetos a color, memoria descriptiva, presupuesto estimado y toda la documentación legal requerida. Cada participante podrá presentar una sola propuesta por categoría.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado integrado por referentes de la moda, artistas, docentes universitarios, reinas mandato cumplido, representantes del Polo Textil, la Comisión Vendimia y el Ejecutivo municipal.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio de $1.000.000, un diploma de reconocimiento, difusión en medios oficiales y acreditación en el acto de entrega. El jurado también podrá otorgar menciones especiales en originalidad, innovación, sostenibilidad o preservación de saberes regionales.