Retenciones 0% al campo: cómo funcionará la eliminación temporal de los derechos de exportación para granos y carnes

La eliminación de las retenciones para más de 70 productos agroindustriales, oficializada hoy por el Gobierno nacional, impacta de forma directa sobre las exportaciones argentinas de granos, carnes y subproductos. El decreto, publicado el lunes en el Boletín Oficial, establece una alícuota de 0% para derechos de exportación hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta agotar el cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que ocurra primero.

El paquete de productos abarca cereales, oleaginosas, aceites, harinas, subproductos, compuestos industriales y químicos, incluyendo alimentos procesados, productos animales, insumos para alimentación y cadenas industriales asociadas al agro. Según fuentes oficiales, el objetivo es acelerar la llegada de dólares al mercado cambiario y aumentar la competitividad exportadora, en un contexto de volatilidad financiera nacional.

La normativa obliga a los exportadores beneficiados a liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la DJVE, bajo apercibimiento de quedar excluidos del beneficio y retomar la alícuota histórica. Las autoridades nacionales, junto con el Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, podrán diseñar regulaciones complementarias para fiscalizar el sistema.

La medida oficial también beneficia las exportaciones de carne bovina (Revista Chacra)

La nueva política alcanza de modo destacado a los complejos de maíz, trigo, cebada, soja, girasol, carnes bovinas y avícolas, lácteos y productos químicos de origen agrícola, además de subproductos destinados a la alimentación animal e insumos industriales. La medida excluye a exportadores que hayan registrado sus DJVE antes de la vigencia de la norma, o que incumplan condiciones de liquidación.

El Decreto publicado incluye una nómina taxativa de bienes alcanzados, de acuerdo a posiciones arancelarias. A continuación, el listado completo de productos que dejarán de pagar retenciones hasta el 31 de octubre de 2025 o agotar el cupo previsto:

Productos con retenciones 0%

Trigo duro, para siembra

Trigo duro, excepto para siembra

Los demás trigos, para siembra

Los demás trigos, excepto para siembra

Cebada cervecera, sin tostar

Cebada cervecera, tostada

Las demás cebadas

Maíz para siembra

Maíz duro (excluido el destinado a siembra)

Los demás maíces

Sorgo (excepto para siembra)

Productos de molienda:

Harina de trigo

Harina de maíz

Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz

Sémola y semolinas de trigo duro

Sémola y semolinas de maíz

Las demás sémolas y semolinas de cereales

Granos aplastados o en copos de maíz

Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos

Malta sin tostar, en grano

Malta sin tostar, en harina

Malta tostada, en grano

Malta tostada, en harina

Fécula de trigo

Fécula de maíz

Gluten de trigo

Semillas y frutos oleaginosos:

Habas de soja, para siembra

Habas de soja, excepto para siembra

Semillas de girasol, excepto para siembra

Harina de soja

Grasas y aceites:

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado

Aceite de soja refinado, en envases de hasta 5 litros

Aceite de soja refinado, en otros envases

Los demás aceites de soja refinados

Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado

Aceite de girasol refinado, en envases de hasta 5 litros

Aceite de girasol refinado, en otros envases

Aceite de maíz en bruto

Aceite de maíz refinado, en envases de hasta 5 litros

Aceite de maíz refinado, en otros envases

Grasas y aceites vegetales hidrogenados

Grasas y aceites animales hidrogenados

Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados

Margarina (excluida la margarina líquida)

Grasas y aceites vegetales para untar

Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles

Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excepto alimenticio)

Otros aceites y grasas vegetales, usos varios

Glicerina en bruto

Glicerina, incluso purificada

Azúcares y productos asociados:

Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa menor a 50%, en envases de hasta 1 kg

Glucosa, en polvo, en otros envases

Glucosa, en solución

Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa igual o mayor a 20% pero menor a 50%, en envases de hasta 1 kg

Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa igual o mayor a 20% pero menor a 50%, en otros envases

Fructosa química pura

Jarabe de fructosa con contenido de fructosa mayor a 50% pero menor a 90%

Jarabe de fructosa con contenido de fructosa igual o mayor a 90%

Azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel

Alimentos y preparados especiales:

Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, para lactantes o niños

Preparaciones alimenticias diversas

Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

Residuos de la industria y alimentos para animales:

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, de otra forma

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas

Residuos de la elaboración del almidón y similares de maíz

Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets

Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, de otra forma

Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets

Tortas y residuos de la extracción de girasol, de otra forma

Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales, excepto soja y girasol, en pellets

Tortas y residuos de la extracción de otros aceites vegetales, de otra forma

Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal

Alimentos para perros o gatos, incorporados para la venta al por menor

Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado

Preparaciones para la alimentación animal, con base en leche

Preparaciones para la alimentación animal, con base en cereales

Preparaciones para la alimentación animal, con base en oleaginosas

Preparaciones para la alimentación animal, con base en subproductos de la industria azucarera

Preparaciones para la alimentación animal, con base en otras materias vegetales

Las demás preparaciones para alimentación animal

Productos químicos y compuestos especiales:

Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44)

Lecitinas y sus derivados

Materias albuminoideas y enzimas:

Gluten de maíz

Productos de las industrias químicas:

Biodiésel y sus mezclas, no conteniendo o conteniendo menos del 70% en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso

Además, la eliminación de derechos de exportación incluye carnes bovinas y avícolas, menudencias, subproductos cárnicos y productos lácteos específicos, agregados por el Gobierno nacional según declaraciones de voceros oficiales.

Fuente:https://www.infobae.com/economia/2025/09/23/retenciones-0-al-campo-como-funcionara-la-eliminacion-temporal-de-los-derechos-de-exportacion-para-granos-y-carnes/