Malargüe fue escenario este viernes de una jornada única de concientización y acompañamiento juvenil con la realización del programa Movete Mente, una propuesta provincial orientada a fortalecer el bienestar emocional de los adolescentes.

La actividad se desarrolló en la Escuela Técnica Química Industrial y Minera 4-018 Manuel Nicolás Savio, y estuvo dirigida exclusivamente a estudiantes de 3º y 4º año. Con un cupo de más de 300 jóvenes, la jornada combinó dinámicas recreativas, charlas de sensibilización y espacios de escucha activa.

El objetivo fue brindar herramientas para la construcción de hábitos saludables, prevenir el consumo de sustancias y fomentar la importancia del cuidado personal y colectivo. Juegos, actividades en grupo y reflexiones guiadas marcaron el ritmo de un encuentro que puso en primer plano la necesidad de hablar de salud mental en la adolescencia.

En el marco del Mes Amarillo, una campaña internacional que cada septiembre busca visibilizar la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, Malargüe sumó así su aporte a través de esta propuesta que integró los esfuerzos de la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Hospital Malargüe y el Área Sanitaria local.

“Movete Mente es un programa que busca acercar a los jóvenes a la idea de que cuidar la salud mental también es parte de su bienestar integral. Lo hacemos a través del juego, la recreación y el trabajo en equipo, porque entendemos que la prevención necesita del compromiso de toda la comunidad educativa. Nuestra meta es que los chicos y chicas se lleven herramientas concretas para la vida diaria y que sepan que no están solos”, destacó Viviana Balzarelli, directora de Deporte Social y Comunitario de la Provincia.

Con esta intervención, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con la promoción de la salud mental en los más jóvenes y con el desafío de construir espacios seguros, de escucha y de contención.