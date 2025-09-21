El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Agricultura, llevó a cabo un nuevo espacio de capacitación orientado a productores ganaderos del Este provincial. El encuentro se llevó a cabo en el puesto La Batea, ubicado en el departamento de La Paz.

El espacio de formación estuvo orientado a brindar detalles, mediante el formato taller, sobre construcción de corrales sustentables utilizando cubiertas en desuso, una iniciativa innovadora que apunta a fortalecer la infraestructura productiva y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental en zonas ganaderas de la provincia.

El encuentro fue organizado por la Asociación Civil Rural La Gloriosa, la Asociación Ganadera Zona Norte y la Cooperativa La Sureña, en articulación con la Comisión de Sostenibilidad Social y Ambiental del Clúster Ganadero de Mendoza.

Durante la jornada, productores y técnicos compartieron experiencias y conocimientos sobre el uso de materiales reciclados para construir corrales más seguros, resistentes y de bajo costo, aprovechando cubiertas en desuso que suelen convertirse en residuos contaminantes.

Esta propuesta busca optimizar los recursos disponibles en el territorio, disminuir la generación de residuos, promover la economía circular y fortalecer las redes locales de trabajo asociativo, fomentando una ganadería más sustentable y comprometida con el ambiente.