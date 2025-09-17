Procesos judiciales: el Senado aprobó un beneficio para consumidores mendocinos

En la Legislatura de Mendoza, el Senado provincial le dio luz verde a un cambio clave que beneficia a los consumidores mendocinos. Se trata de un cambio que facilitará y agilizará la resolución de reclamos de menor valor, como compras defectuosas, facturas equivocadas o inconvenientes con servicios. Esta nueva medida busca que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos de forma más sencilla y sin los altos costos de un juicio tradicional.

El cambio principal es que el p roceso de pequeñas causas , un mecanismo judicial pensado para resolver disputas de forma rápida y gratuita, ahora ampliará el monto máximo de los reclamos que puede atender .

Antes, el tope era de 3 JUS, que equivalían a aproximadamente 1,5 millones de pesos. Con la modificación, este límite se eleva a 5 JUS, lo que representa cerca de 2,5 millones de pesos según el valor actual de la unidad.

Esto significa que más consumidores podrán acceder a una justicia más ágil y gratuita para resolver problemas que antes quedaban sin respuesta debido a los montos involucrados o a lo complicado y costoso de iniciar un juicio común. El objetivo es proteger a los usuarios y consumidores, especialmente frente a la inflación, para que sus derechos no se vean afectados por la subida de precios.

El senador David Sáez, quien impulsó esta iniciativa, destacó que la reforma era necesaria para ajustar la ley a la realidad económica actual y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia eficaz. La propuesta fue aprobada por el Senado y ahora solo resta la firma del Poder Ejecutivo para que la ley comience a aplicarse en toda la provincia de Mendoza.

La medida fue acordada con la Suprema Corte de Justicia para asegurar su buen funcionamiento y fortalecer esta herramienta que busca dar soluciones accesibles a quienes más las necesitan. Con esta actualización, el sistema judicial provincial da un paso importante en su modernización, facilitando a los consumidores la defensa de sus derechos.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/mendoza/procesos-judiciales-el-senado-aprobo-un-beneficio-para-consumidores-mendocinos/