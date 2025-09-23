Presentaron en San Rafael a los candidatos del Cuarto Distrito Electoral

La alianza LLA + Cambia Mendoza, presentó en San Rafael a los candidatos a senadores y diputados provinciales por el Cuarto Distrito Electoral.

El acto estuvo encabezado por el presidente del Comité Provincia de la UCR, Andrés Lombardi, y el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa LlanoEl encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, el presidente de la UCR local, Abel Freidemberg, y legisladores provinciales.

Lombardi llamó a votar por un país serio y un San Rafael integrado al desarrollo de Mendoza

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, destacó la representatividad territorial que la lista otorga a los tres departamentos del sur, conformada por jóvenes profesionales con experiencia tanto en la actividad privada como en la gestión pública. En su intervención, aseguró que se trata de una propuesta que “representa a todos los departamentos del sur, con experiencias en el sector privado y en el público, pero con una verdadera representación territorial, algo que no sucede en las otras listas del Cuarto Distrito”.

Lombardi sostuvo además que la alianza se apoya en coincidencias programáticas claras, como el equilibrio presupuestario, la reducción de impuestos y un Estado eficiente, y resaltó que “votar esta lista es elegir un Estado que presta servicios adecuados pero que fundamentalmente apunta a que el sector privado se desarrolle, que se genere empleo, que haya mayor riqueza y estabilidad macroeconómica, y que el país empiece el sendero de una economía razonable”.

También advirtió que “el peronismo mendocino sigue cooptado por La Cámpora”, por lo que “es muy importante que este 26 de octubre se apoyen las ideas de un país serio, con equilibrio, federal, que tenga en cuenta las economías regionales, que sea sano económicamente, presupuestariamente”, como también es “muy importante que avancemos en consolidar todas las transformaciones que se han llevado adelante en la provincia”, en los últimos diez años.

Correa Llano: “Hoy la Libertad Avanza o el país retrocede”

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, subrayó que la alianza con Cambia Mendoza une al gobierno nacional y provincial en un mismo rumbo. “Juntos buscamos lo mejor por y para los mendocinos, ese es el camino que hemos elegido, el de la libertad y el del orden fiscal que Mendoza ya viene llevando adelante”, señaló y afirmó que “el sector privado es el verdadero generador de empleo” y que desde allí se debe impulsar el crecimiento económico.

Correa Llano recordó la situación crítica en la que asumió el actual gobierno nacional y valoró los avances logrados. Indicó que “recibimos un país con el 53% de pobres, con un uso y abuso de los recursos del Estado que nos llevaba a una inflación descontrolada rumbo directo a la hiperinflación”, y remarcó que hoy la pobreza se redujo al 31%, con doce millones de personas menos en esa condición. De igual forma, puso como ejemplo la eliminación del cepo, que “permitió que muchas PyMEs pudieran volver a importar insumos y producir, impulsando nuevamente a la industria”.

En ese marco, pidió el acompañamiento en las urnas el 26 de octubre porque “este es el camino que eligieron los argentinos en 2023 y el que nos va a permitir seguir avanzando hacia la senda del crecimiento. Hoy la Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La voz de los candidatos del sur

Nicolás De Pedro, abogado de 35 años, manifestó que “es un orgullo estar ante un auditorio repleto de mendocinos que en 2023 eligieron un cambio que lidera nuestro presidente Javier Milei”. Reafirmó el compromiso de trabajar en el orden fiscal, en el desarrollo del sector privado y en “sacar al Estado de encima de la gente”, además de dar “la batalla cultural en cada rincón de la provincia”.

Alejandra Torti, presidenta del Concejo Deliberante de General Alvear, destacó que “en esta ocasión me va a tocar representar a todo el sur” y expresó su voluntad de trabajar codo a codo con los sanrafaelinos. Enfatizó que “no podemos volver atrás, o somos nosotros o es el kirchnerismo” y convocó a seguir adelante para terminar “con gobiernos que tanto daño le hicieron al país”.

Carolina Loparco, escribana y emprendedora, aseguró que asumió el desafío “con la seguridad de que en General Alvear, Malargüe y San Rafael se necesitan voces nuevas, frescas y cercanas que escuchen de verdad lo que quiere la gente”. Definió las ideas de la libertad como “menos impuestos, menos trabas, mayor oportunidad de trabajo y de crecimiento” y pidió el apoyo ciudadano “para seguir transformando Mendoza con coraje, honestidad y libertad”.

Finalmente, Leonardo Yapur, concejal de San Rafael y candidato a senador, afirmó que el momento político exige definiciones claras. “En Argentina es el gobierno nacional o que vuelva el kirchnerismo; en Mendoza es Cambia Mendoza, en su alianza con La Libertad Avanza, o que vuelva Paco Pérez, Anabel Fernández Sagasti o los Félix en San Rafael”, sostuvo. Explicó que la propuesta busca defender al sur productivo, integrado por la agricultura, la ganadería, el turismo, los recursos naturales y las rutas, y subrayó que “representamos a la gente que trabaja, que es creativa, que tiene ganas de salir adelante, y por eso pedimos el acompañamiento este 26 de octubre”.

Los candidatos del Cuarto Distrito Electoral

Diputados provinciales

Alejandra Torti

Nicolás De Pedro

Carlos Ponce

María Valentina Sánchez

Natalia Ibis Alonso

Senadores provinciales

Leonardo Yapur

María Carolina Loparco

Jésica Laferte

Ricardo Ramos