Prematuro fin de la quita de retenciones: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones

El restablecimiento de las retenciones era una de las contraprestaciones que se estimaba que iba a pedir el gobierno de EEUU, a cambio del fuerte apoyo monetario. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las exportaciones del sector agropecuario ya alcanzaron los u$s7.000 millones, el tope que el Gobierno había fijado para la vigencia de la quita de retenciones. Se espera que en las próximas ruedas se liquiden esos dólares en el Banco Central (BCRA).

«Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025«, comunicó ARCA.

Vale recordar que el Poder Ejecutivo comunicó este lunes la eliminación de Derechos de Exportación hasta el 31 de octubre, o hasta que las DJVE lleguen a los u$s7.000 millones, cifra alcanzada este miércoles.

La liquidación récord presiona el dólar a la baja: ¿aprovechará el Tesoro para comprar divisas? En el mercado entienden que las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, puede haber acelerado la liquidación.