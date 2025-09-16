Por pronóstico de lluvias durante el fin de semana, «Primavera en el Parque» será el lunes 22

Ante los pronósticos de lluvias durante todo el fin de semana se determinó cambiar la fecha del festival «Primavera en el Parque» para este lunes 22 de septiembre.

Tras analizar las diferentes alertas de precipitaciones, las actividades originalmente programadas para el sábado 20 y domingo 21, fueron reprogramadas para el lunes, priorizando la seguridad de los espectadores ante eventuales fenómenos climáticos que impidan garantizarlo.

Además, se aprovecharán las actividades reducidas por el Día del Empleado de Comercio para que los sanrafaelinos puedan disfrutar del evento.

Durante esa fecha convergerán las actividades previstas con dos shows estelares, la presencia de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos y también del grupo indie El Zar, acompañados de bandas sanrafaelinas que también se subirán al escenario principal.