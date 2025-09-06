Podio para los representantes de SuperArte en los Sanmartinianos

Malargüe continúa participando de los Juegos Sanmartinianos en diferentes disciplinas y en este caso el atletismo fue el protagonista. El 29 de agosto pasado, Gabriela Uribe y Luis Yáñez junto a los profesores Martín Castro y Gabriela Araujo viajaron a Mendoza para ser representar a nuestro departamento en la categoría sub 18 en las instancias clasificatorias a nivel provincial.

Lamentablemente no fue demasiado el tiempo que los chicos pudieron prepararse ya que fueron avisados con poco tiempo de antelación, pero a pesar de ello, lograron dejar una digna actuación en 100 y 200 mts. llanos, como así también lanzamiento de bala y salto en largo. Cabe destacar que los malargüinos se subieron al podio en las pruebas de pista y también de campo mencionadas anteriormente. “Era la primera vez que ellos participaban de los sanmartinianos, así que estamos muy contentos con el resultado” expresaba Gabriela Araujo.

Al ser SuperArte un espacio que trabaja lo social además del deporte, los chicos junto a los profes aprovecharon para realizar otras actividades como por ejemplo conocer el estadio Malvinas Argentinas. “Es una linda experiencia salir del departamento y representar a Malargüe” continuó la profesora.

Tanto Castro como Araujo agradecieron a la dirección de deportes y al municipio por el aporte y el acompañamiento que les brindaron en esta experiencia. Particularmente, desde la Municipalidad de Malargüe se colaboró con el transporte para facilitar el viaje de los jóvenes deportistas junto a sus profes.

Por último, Martín Castro comentó que se vienen preparando también para las próximas carreras que serán en nuestro suelo como la media maratón del hospital o la maratón nocturna. Incluso se viene competencia afuera como lo será en la próxima maratón de Junín.