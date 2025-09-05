PASO LAS LEÑAS: Reunión con representantes de provincia y legislatura

Este jueves por la mañana se desarrolló una reunión en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, con el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza y coordinador de la Comisión de Integración Física y Energética de Cancillería, José María Videla Sáenz, y el senador provincial Abel Freidemberg.

El funcionario y el legislador fueron recibidos por el presidente de la CCIA, Gabriel Brega; los directores Gustavo Lombard, Bernardo Mercado y José Vázquez; el socio, Dante Gianoncelli, y el gerente, Alejandro Flores.

Se trata de un nuevo encuentro en el marco del impulso que la Cámara le da a la conectividad con Chile, sobre todo en relación a la concreción del Paso Las Leñas.

Videla Sáenz destacó el trabajo que está realizando el Gobierno de Mendoza en materia de conectividad internacional, tanto a nivel provincial como nacional (respecto a los pasos Cristo Redentor, Pehuenche y Las Leñas), e hizo foco en seguir trabajando, más allá de los gobiernos de turno y los partidos políticos.

Asimismo, resaltó la reactivación de los Comités de los pasos fronterizos (a comienzos de 2026 se volvería a desarrollar el de Las Leñas), y subrayó que está avanzada una nueva reunión del Ente Binacional Paso Las Leñas (EBILEÑAS) -la última fue en 2018-, algo fundamental para avanzar.

El funcionario hizo hincapié en la labor conjunta entre el sector público y privado, subrayando la importancia de que ambos países trabajen para conseguir inversiones extranjeras a fin de concretar el Paso Las Leñas.