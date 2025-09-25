Omar Félix viajó a Chile a participar en el encuentro de Paso Pahuenche

El Intendente Omar Félix estará presente en el XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche que se celebra este jueves y viernes en la localidad chilena de Talca. El Intendente Omar Félix estará presente en el XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche que se celebra este jueves y viernes en la localidad chilena de Talca.

Luego de 9 años de ausencia se retoma el clásico Comité de Integración en el que se buscan estrechar los lazos entre el sur de Mendoza y la región del Maule.

El gran objetivo es reactivar el diálogo y renovar compromisos para mejorar la conectividad y el desarrollo a ambos lados de la cordillera.

Los temas a tratar incluyen mesas de trabajo que apuntan a la “facilitación fronteriza”, “infraestructura, transportes y comunicaciones”, “industria, comercio y turismo” y “asuntos sociales”.

En el encuentro, estarán presentes autoridades Nacionales de Argentina y Chile, de Mendoza (incluyendo los municipios de San Rafael, Alvear y Malargüe) y la región del Maule, fuerzas de seguridad, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Por San Rafael, además del Intendente Félix, están presentes el titular del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi y el concejal de la UCR, Adrián Reche.

El gran objetivo del encuentro es que “Paso Pehuenche no sea solo un cruce cordillerano, sino un verdadero puente de integración”.