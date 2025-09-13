Omar Felix encabezará inauguraciones en Jaima Prats y Las Malvinas

El sábado se celebrará el aniversario de Jaime Prats, que cumple 112 años de su creación y lo festeja con la inauguración de la nueva planta de agua de ósmosis inversa, una inversión que le pondrá fin a un histórico problema de abastecimiento y mejorará la calidad de vida de 230 familias. Gracias a este sistema, los vecinos podrán consumir agua de calidad.

Además, quedará inaugurada una nueva red de luces led en diferentes calles y espacios públicos del distrito, resultando un importante aporte en la seguridad del lugar.

Como parte del plan de inversión que ejecuta el Municipio en Jaime Prats, se colocan juegos infantiles en el predio del polideportivo.

Por último, Félix firmará un convenio que marca el comienzo de una inversión muy anhelada por los vecinos: la conclusión del salón de usos múltiples del Club Jaime Prats.

PEÑA

Para continuar con los festejos, los vecinos de Jaime Prats podrán disfrutar de una gran peña folclórica a partir de las 19 horas. Actuarán las academias “Tierra Gaucha”, “Atuel Norte” y “Gencuyo”. El cierre musical estará a cargo de “Junior y sus distinguidos”.

LAS MALVINAS

La serie de inauguraciones continúa el domingo, en Las Malvinas, donde el intendente Félix dejará formalmente presentado en sociedad el nuevo salón comunitario. Se trata de un amplio espacio donde los vecinos podrán desarrollar actividades culturales, educativas y recreativas, entre otras.

El desate de cintas está previsto para las 14:30 y será parte del programa de inversión pública que el Municipio ejecuta en los distritos.