Nuevos tractores para «El Tropezón y Atuel Norte»

En las últimas horas se sumaron 2 nuevos tractores, los cuales fueron destinados a subdelegaciones de Cañada Seca: El Tropezón y Atuel Norte.

El refuerzo de la flota ayuda a descomprimir el trabajo de las sedes principales y apoyar la labor de los equipos de las subdelegaciones.

Estos equipos van a ser utilizados para el mantenimiento de espacios públicos, tareas de limpieza, desmalezado y otras tareas que ayudan a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en las zonas más alejadas de San Rafael.

“Son herramientas muy necesarias y que desde la comuna se está haciendo el esfuerzo por entregar en los distritos y parajes”, explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

Hay que recordar que en los últimos días se habían entregado otros dos tractores para las subdelegaciones de La Nora (que cubre Bombal y Tabanera y Colonia Española) y Colonia Elena.