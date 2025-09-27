Necesitamos mejoras para agilizar el tránsito y el intercambio comercial dijo Felix

El Intendente Omar Félix participa de la XXIV edición del Comité de Integración de Paso Pehuenche que se realiza en la localidad chilena de Talca.

En el encuentro participan importantes autoridades nacionales, provinciales y municipales de ambos países. En la presentación del comité, tras 9 años de ausencia, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo y mantener este tipo de reuniones para lograr un vínculo mucho más estrecho a ambos lados de la Cordillera.

“Tenemos que celebrar que se reestablezcan estas reuniones de Comité que tienen que ver con la integración y gestión del paso. Aquí podemos debatir las mejoras que hay que introducir para agilizar el tránsito y fomentar el intercambio entre las naciones”, destacó el Intendente Félix.

En este sentido hizo hincapié en que las economías de Argentina y Chile son complementarias. “En un mundo donde el intercambio de bienes y servicios tiene como eje principal el Pacífico, para Argentina es fundamental poder acceder a estos mercados en los países asiáticos, que tanta demanda tienen de los bienes de ambos países”.

PASO LAS LEÑAS

Durante las alocuciones también apareció mencionado el proyecto de Paso Las Leñas. Sobre este esperado proyecto de túnel de baja altura entre San Rafael y la región de O`Higgins, Félix remarcó que “hay un acuerdo en que debemos hablar de un sistema integrado de pasos entre Argentina y Chile para distribuir el tránsito y que no quede concentrado en uno como pasa hoy en Los Libertadores, donde pasan más de 1000 camiones diarios, mientras que en Pehuenche son entre 5 y 10”.