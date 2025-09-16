Mundial Sub 20: uno por uno, todos los campeones y subcampeones

El Mundial Sub 20 de fútbol es la cuna de las grandes promesas. Desde su primera edición en 1977, el torneo organizado por la FIFA sirvió de plataforma para que futuras estrellas mostraran su talento y, en muchos casos, anticipen lo que luego sería su camino en la Selección mayor.

A lo largo de más de cuatro décadas, el campeonato vio a potencias tradicionales, equipos sorpresa y generaciones doradas levantar el trofeo. A continuación, repasamos todos los campeones y subcampeones del Mundial Sub 20, año por año.

Uno por uno, todos los campeones y subcampeones del Mundial Sub 20

Argentina logró seis títulos y es la Selección con más conquistas en la categoría. Lo siguen Brasil (5), Portugal y Serbia (2) y España, Ghana, Alemania, Francia, Inglaterra, Ucrania, Rusia (como Unión Soviética) y Uruguay (1 cada uno).

1977: Unión Soviética campeón y México subcampeón.

1979: Argentina campeón y Unión Soviética subcampeón.

1981: Alemania campeón y Qatar subcampeón.

1983: Brasil campeón y Argentina subcampeón.

1985: Brasil campeón y España subcampeón.

1987: Yugoslavia campeón y Alemania subcampeón.

1989: Portugal campeón y Nigeria subcampeón.

1991: Portugal campeón y Brasil subcampeón.

1993: Brasil campeón y Ghana subcampeón.

Jugadores de la Selección Argentina Sub 20 de fútbol.

1995: Argentina campeón y Brasil subcampeón.

1997: Argentina campeón y Uruguay subcampeón.

1999: España campeón y Japón subcampeón.

2001: Argentina campeón y Ghana subcampeón.

2003: Brasil campeón y España subcampeón.

2005: Argentina campeón y Nigeria subcampeón.

2007: Argentina campeón y República Checa subcampeón.

2009: Ghana campeón y Brasil subcampeón.

2011: Brasil campeón y Portugal subcampeón.

2013: Francia campeón y Uruguay subcampeón.

2015: Serbia campeón y Brasil subcampeón.

2017: Inglaterra campeón y Venezuela subcampeón.

2019: Ucrania campeón y Corea del Sur subcampeón.

2023: Uruguay campeón e Italia subcampeón.

En 2021 el Mundial juvenil fue cancelado por la pandemia de COVID-19. Actualmente se disputa con normalidad cada dos años.

Diego Placente, director tecnico de la Selección Argentina Sub 20.

Cuándo comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025

El Mundial Sub 20 se llevará acabo desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2025, cuando se jugará la final en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile.

La Selección argentina compartirá el Grupo D con Italia, Australia y Cuba. Fuente:https://www.clarin.com/deportes/mundial-sub-20-campeones-subcampeones_0_7V1PhdzRlH.html

Partidos de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Cuba vs. Argentina: domingo 28 de septiembre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Argentina vs. Australia: miércoles 1 de octubre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.