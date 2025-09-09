Modernización Sistema Yaucha-Presurización Rama Dumas, en San Carlos: posibles oferentes visitaron la zona

Con el objetivo de mejorar la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos hídricos, el Departamento General de Irrigación junto al Gobierno de Mendoza publicaron el llamado a licitación para la ejecución de la obra “Modernización Sistema de Riego Yaucha- Presurización Rama Dumas”, con un presupuesto oficial de $13.013.400.000, que será financiado con los Fondos del Resarcimiento. Y esta semana se llevó adelante la visita de obra por parte de empresas constructoras, posibles oferentes al proyecto.

Quienes se acercaron a la zona donde se emplazará la obra recorrieron el lugar junto a los equipos de profesionales de sede central de Irrigación y de la Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Superior, para conocer las características de los terrenos a intervenir y demás detalles relacionados con la ejecución del reservorio y la presurización del sistema.

Las empresas que deseen presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 23 de septiembre próximo, tal como figura en el llamado a licitación realizado conforme a los requerimientos formales que aquí se pueden consultar https://serviciosweb.cloud.irrigacion.gov.ar/public/licitaciones/licitacion/225/detalle

Sobre la obra

El proyecto emplazado en la cuenca del río Tunuyán Superior, en los distritos de Eugenio Bustos, Chilecito y Pareditas, de San Carlos, comprende la construcción de un reservorio con capacidad para alojar 90.155 m³ de agua, con sus correspondientes obras de derivación para la regulación del agua de ingreso al reservorio, de toma para el ingreso a tuberías, sala de control, operación y mantenimiento, equipo de filtrado y una red de tuberías a presión de 29 km. Con esta obra se beneficiarán 1.090 hectáreas.

La zona presenta condiciones topográficas adecuadas para desarrollar un sistema presurizado gravitacional (no requiere uso de energía eléctrica) mediante una red de tuberías que permitan conducir y distribuir el agua llegando a las tomas de riego con presión y control de caudales. De esta manera, se logra un riego a la demanda, permitiendo elevar la eficiencia del sistema y disponer de presión en las parcelas para tecnificar el riego en parcela.

Entre los principales problemas productivos hallados en la zona se destacan la falta de agua de riego en períodos críticos (primavera) y un riego intra finca gravitacional ineficiente.

El objetivo del proyecto consiste en contribuir al desarrollo sustentable del área beneficiada, mejorando la infraestructura de riego, las prácticas culturales y la gestión del recurso, permitiendo principalmente el uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo; y beneficiar a los usuarios del agua de riego con un sistema de distribución moderno y gestionado eficazmente, que otorgue un mayor bienestar social y sostenimiento ambiental.