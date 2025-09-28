El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Trabajo, mantuvo una reunión con su par de San Juan para delinear estrategias conjuntas que fortalezcan la profesionalización regional en derecho laboral y mejoren las tareas de prevención y control en ambas jurisdicciones.

Se trataron ejes como la reducción de conflictos laborales, la erradicación del trabajo no registrado y la prevención del trabajo infantil. También se destacó la importancia de avanzar en convenios de colaboración que permitan el intercambio de experiencias y metodologías, especialmente en zonas limítrofes donde suelen presentarse problemáticas comunes.

El subsecretario de Trabajo de Mendoza, Rodrigo Herrera, expresó: “Es una de las primeras reuniones de las tantas que vamos a realizar para coordinar trabajos en conjunto e intercambiar herramientas de gestión que faciliten la tarea diaria, tanto en inspecciones como en acciones contra el trabajo infantil, entre otros temas vinculados al empleo”.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, destacó: “El objetivo es colaborar con ideas que tiene cada jurisdicción sobre sus respectivas normativas para lograr en conjunto la profesionalización regional en derecho laboral, esperando que otras provincias se puedan sumar”.

En la reunión participaron, por San Juan, el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; el director de Relaciones Laborales, Marcelo Cerdera; la directora de Policía de Trabajo, Adriana Montilla, y el director de Políticas Laborales, Agustín Gatica.

En representación de Mendoza acompañaron al subsecretario Rodrigo Herrera el director de Asuntos Legales, Luciano Díaz, y la directora de Relaciones Individuales, Natalia Andino.