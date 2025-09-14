El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, llama a concurso para seleccionar la propuesta de guion, con su correspondiente síntesis argumental incluida; de realización de la escenografía; de la dirección artística general; de la dirección audiovisual; de la puesta en escena, del desarrollo técnico y del equipo artístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 declarada, según la Ley 6973, “Patrimonio cultural de la provincia de Mendoza”. El acto central se realizará los días sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026.

Las propuestas deberán presentarse en sobre único, según lo especificado en el reglamento y personalmente (no se admitirán presentaciones por otros medios), en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, Gutiérrez 204, 2° piso, Ciudad de Mendoza. La única fecha de presentación de las propuestas es el miércoles 1 de octubre de 2025 únicamente, desde las 9 y hasta las 13, indefectiblemente.

En el momento de la presentación de cada propuesta, queda implícita la aceptación de bases y condiciones del concurso, disponibles aquí.

Para tener en cuenta

Los equipos interesados concursantes deberán participar obligatoriamente de las asesorías técnicas y administrativas oficiales, que serán coordinadas de manera individual por equipo, previo a la presentación de la propuesta en primera instancia.

En las asesorías se otorgarán los lineamientos administrativos y técnicos básicos y se resolverán dudas.

Serán fijadas, coordinadas y comunicadas por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural al representante legal del grupo. Para ello, los interesados deberán presentar nota por escrito en la oficina de la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, en calle Gutiérrez 204, Ciudad de Mendoza, 2° piso, de 9 a 13, o vía correo electrónico a vendimia@mendoza.gov.ar, solicitando la asesoría durante los primeros cinco días corridos de abierto el período de publicación de bases. El período comprende del 12 al 16 de septiembre de 2025.

La no presentación del equipo concursante a las asesorías será causa de rechazo de la propuesta.

Para consultas y coordinación de asesorías técnicas y administrativas oficiales obligatorias, comunicarse a través de vendimia@mendoza.gov.ar.