Mendoza lanzó pionero plan para enfrentar la crisis hídrica

La iniciativa combina capacitaciones, asistencia técnica personalizada y líneas de financiamiento con condiciones preferenciales, orientadas a la incorporación de tecnologías innovadoras de riego: goteo, aspersión, pívot, perforaciones y energías renovables aplicadas al riego.
Agregó el gobernador «Junto al CFI, el Departamento General de Irrigación y el INTA, ponemos en marcha el Programa de Tecnificación de Riego Intra-finca, que permitirá acceder a capacitación, asistencia técnica personalizada y créditos con condiciones preferenciales de hasta $300 millones por proyecto».
«Mejorar la eficiencia en el uso del agua es un objetivo que nos hemos propuesto, es por eso que debemos invertir en tecnologías de riego y energías renovables, y continuar consolidando un modelo de producción sostenible que cuide nuestros recursos naturales y potencie la competitividad de Mendoza», finalizó.
El programa permitirá que productores y PyMEs inviertan en equipos de riego, perforaciones, disponibilidad hídrica para ganadería y energías renovables, generando un impacto positivo en la productividad, la sostenibilidad ambiental y el empleo rural.
Fuente:https://www.jornadaonline.com/mendoza/mendoza-lanzo-pionero-plan-para-enfrentar-la-crisis-hidrica/