Mendoza lanzó pionero plan para enfrentar la crisis hídrica

«Mendoza será pionera en un nuevo Programa Integral de Eficiencia Hídrica y Fortalecimiento Productivo, que combina financiamiento y asistencia técnica para modernizar el riego, impulsar la innovación y acompañar a productores y PyMEs», dijo Cornejo. , que combina financiamiento y asistencia técnica para modernizar el riego, impulsar la innovación y acompañar a productores y PyMEs», dijo Cornejo.

El gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, anunció la puesta en marcha del Programa de Apoyo para la Tecnificación del Riego Intra-finca y el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de los Productores.

Agregó el gobernador «Junto al CFI, el Departamento General de Irrigación y el INTA, ponemos en marcha el Programa de Tecnificación de Riego Intra-finca, que permitirá acceder a capacitación, asistencia técnica personalizada y créditos con condiciones preferenciales de hasta $300 millones por proyecto».

«Mejorar la eficiencia en el uso del agua es un objetivo que nos hemos propuesto, es por eso que debemos invertir en tecnologías de riego y energías renovables, y continuar consolidando un modelo de producción sostenible que cuide nuestros recursos naturales y potencie la competitividad de Mendoza», finalizó.

El programa permitirá que productores y PyMEs inviertan en equipos de riego, perforaciones, disponibilidad hídrica para ganadería y energías renovables, generando un impacto positivo en la productividad, la sostenibilidad ambiental y el empleo rural.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/mendoza/mendoza-lanzo-pionero-plan-para-enfrentar-la-crisis-hidrica/