El anuncio se realizó este miércoles en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas y contó con la presencia de autoridades de las instituciones educativas participantes y de la Subsecretaría de Deportes. Esta iniciativa, que tendrá vigencia durante 2026, abre una oportunidad concreta para que los deportistas puedan iniciar, continuar o finalizar sus estudios universitarios sin descuidar su carrera deportiva.

El programa surge de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y casas de estudio de nivel superior, con el propósito de acompañar el desarrollo integral de los atletas. Las becas cubren total o parcialmente los costos de las carreras elegidas, aliviando la carga económica que implica sostener una práctica competitiva de alto rendimiento, que habitualmente incluye gastos en viajes, inscripciones, indumentaria y equipamiento específico, entre otros.

La Subsecretaría de Deportes tiene como objetivo principal fomentar una formación integral, que contemple no solo el rendimiento físico, técnico y táctico, sino también el crecimiento académico y social de cada deportista.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, resaltó el compromiso de las casas de altos estudios con los jóvenes: “Estamos presentando este programa, junto a universidades de la provincia, en el cual los deportistas pueden postularse para adquirir una beca total o parcial para estudiar en las carreras que ofrecen estas instituciones. Cada vez valoramos más el esfuerzo que hacen las universidades para acompañar con este beneficio a nuestros deportistas, que con compromiso, esfuerzo y mérito, practican deporte y llevan adelante una carrera universitaria”.

Las universidades aportan directamente el beneficio económico, mientras que la Subsecretaría de Deportes asume la coordinación, gestión y difusión del programa, con el fin de acercar la información necesaria para que esta valiosa oportunidad llegue a todos los atletas mendocinos que cumplen con los requisitos.

Universidades participantes en 2026

Universidad Juan Agustín Maza

Universidad de Mendoza

Universidad de Congreso

Universidad Champagnat

Instituto Universitario de Ciencias Empresariales

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad del Aconcagua

Los interesados deberán completar la solicitud de inscripción y presentarla en la Subsecretaría de Deportes, junto con la siguiente documentación:

-Fotocopia de DNI.

-Nota de intención dirigida al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

-Certificado analítico de colegio secundario o constancia de alumno regular.

-Certificado de deportista federado.

-Currículum deportivo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 24 de octubre de 2025, de lunes a viernes, de 8 a 15, en las oficinas de la Subsecretaría de Deportes, ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas del Parque General San Martín.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Alto Rendimiento al 261 443 9100 (interno 141) o escribir a altorendimientodeportesmendoza@gmail.com.