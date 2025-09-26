La Cooperativa, fundada en 2010, ha desempeñado un rol central en el acopio, empaque y comercialización de frutas de productores locales. Desde hace más de una década viene operando en un predio provincial que, tras el vencimiento del comodato, debía ser restituido. Durante este tiempo, los productores realizaron inversiones significativas en mejoras y mantenimiento de las instalaciones, que se encontraban en condiciones precarias al inicio de su uso.

Con este compromiso, el Gobierno provincial avanza en una solución que permitirá a la cooperativa dar continuidad a sus actividades productivas, garantizando el respaldo a cientos de familias vinculadas al sector frutícola y al desarrollo económico regional.

El ministro Natalio Mema destacó: “Desde el Gobierno estamos convencidos de que el acompañamiento al esfuerzo de los productores es clave para sostener y potenciar la economía local. Este paso refleja nuestra decisión de trabajar junto a las instituciones que generan empleo y valor agregado en el territorio”.

Por su parte, el director de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Ramiro Canet, subrayó: “La regularización de la situación dominial es un acto de justicia para quienes han invertido tiempo y recursos en mantener vivo este espacio productivo. La formalización de este compromiso abre un nuevo capítulo de desarrollo para la Cooperativa y la comunidad de San Rafael”.