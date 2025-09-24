Cada encuentro se realizará en una reconocida bodega y contará con la participación de figuras relevantes de la literatura nacional, quienes compartirán con el público sus obras más recientes y un repaso de su trayectoria.

La propuesta busca vincular la producción editorial con la identidad cultural de Mendoza, generando experiencias únicas donde la palabra escrita se combina con el mundo del vino.

La entrada es libre y gratuita. Queda a cargo de cada bodega anfitriona la posibilidad de ofrecer degustaciones y actividades enológicas que complementen la experiencia.

Cronograma de autores y bodegas

Viernes 26 de septiembre – Cecilia Ce en Bodegas Crotta

La reconocida psicóloga, sexóloga clínica y escritora se dedica a la atención de pacientes, la investigación y la difusión de contenidos sexológicos. Como referente en el ámbito de la comunicación y las relaciones interpersonales, en esta actividad compartirá reflexiones de su obra más reciente, que la ha posicionado como una voz influyente en la literatura y el pensamiento joven.

Viernes 25 de octubre – Adrián Lakerman en Chaglasian Winery

Prestigioso autor y guionista, presentará su último libro y hará un repaso de su trayectoria, garantizando un encuentro dinámico y enriquecedor. Con amplia trayectoria en los medios y en la escritura, su participación garantiza una conversación de gran interés para el público.

Viernes 14 de noviembre – José Abadi en Bodegas Caro

Médico psiquiatra, psicoanalista y escritor de amplia trayectoria. Trabajó en diferentes áreas culturales y artísticas. Tiene doce libros publicados, entre ellos, ¿De qué hablamos cuando hablamos de buen amor? y Y el mundo se detuvo. Es consultado por políticos, dirigentes y empresarios. En su charla, abordará los ejes de su vasta producción para cautivar al público con su experiencia y conocimientos.

Una propuesta para disfrutar con todos los sentidos

Maridaje de libros y vinos invita a vivir la literatura en un entorno único: las bodegas de Mendoza. Entre libros, palabras y copas, la iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la provincia y difundir la literatura contemporánea en diálogo con el vino, parte esencial de nuestro patrimonio.