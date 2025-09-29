Maratón Nocturna: se extienden los plazos de inscripción para los teams

Poco a poco se van completando los cupos para participar de la 34° Maratón Nocturna y los corredores se mantienen expectantes por las novedades que van surgiendo. En este caso, mediante un decreto, se extiende el plazo para la inscripción de los teams competidores hasta el próximo 15 de octubre, cuando en un principio la fecha límite había sido pactada para el 30 de septiembre.

En este sentido, se recuerda que los teams, es decir, los equipos de atletas locales y de afuera de Malargüe podrán además tener los descuentos que se habían informado previamente, los cuales son para estos grupos de participantes:

Desde Dirección de Deportes, la recomendación para los corredores individuales como también para los teams es que se inscriban con la mayor anticipación posible, ya que se busca evitar que todos se anoten a último momento como ha sucedido en anteriores oportunidades. Esto es con el fin de mantener el orden a la hora de definir cada una de las categorías que formarán parte de esta edición de la maratón, que tendrá como novedad saliente el debut de los 21K.

Quienes deseen ser parte de la edición 2025 de la Maratón Nocturna deben ingresar a http://www.deportes.malargue.gov.ar/ o acercarse de lunes a viernes en horario de 9 a 12 a las oficinas del polideportivo. También pueden comunicarse al WhatsApp 2604811676 para más información.