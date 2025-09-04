Maratón Nocturna: hay descuentos para los teams

El primer descuento será del 10% para grupos de 10 a 15 corredores, mientras que el segundo será de 15% para teams de 16 a 20 atletas. Ya para equipos más numerosos, como es el caso de 21 a 30 personas, será de 20%, en tanto que el mayor descuento será del 25% para aquellos que sumen más de 31 inscriptos.
El profesor José Benegas, explicaba que esta serie de beneficios es válida para los locales y para quienes vengan a Malargüe a correr. Una salvedad que también explicó es que «los corredores pueden formar un equipo desde cero para el día de la carrera para acceder a los descuentos». Esto también ofrece posibilidades importantes para los deportistas en un contexto económico que suele ser difícil en materia de atletismo.