Maratón Nocturna: hay descuentos para los teams

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 4 septiembre, 2025

En una nueva iniciativa lanzada por la dirección de deportes, los equipos de corredores que sean parte de la maratón contarán con descuentos en su inscripción.
A falta de más de dos meses para la 34° edición de la Maratón Nocturna, y con una buena cantidad de inscriptos ya confirmados, desde la organización se ha lanzado una serie de descuentos para los «teams», es decir, para los equipos de corredores locales y visitantes. Estos estarán disponibles según la cantidad de integrantes que tenga cada equipo y, mientras más atletas, mayor será el porcentaje del descuento que se otorgará.

El primer descuento será del 10% para grupos de 10 a 15 corredores, mientras que el segundo será de 15% para teams de 16 a 20 atletas. Ya para equipos más numerosos, como es el caso de 21 a 30 personas, será de 20%, en tanto que el mayor descuento será del 25% para aquellos que sumen más de 31 inscriptos.

El profesor José Benegas, explicaba que esta serie de beneficios es válida para los locales y para quienes vengan a Malargüe a correr. Una salvedad que también explicó es que «los corredores pueden formar un equipo desde cero para el día de la carrera para acceder a los descuentos». Esto también ofrece posibilidades importantes para los deportistas en un contexto económico que suele ser difícil en materia de atletismo.

Por otro lado, Benegas también recordó que los interesados ya pueden realizar la inscripción a la maratón de manera presencial y online. En primer termino, la gente puede acercarse a las oficinas del Polideportivo Municipal Malal-Hue de lunes a viernes en horario de 9 a 12 hs. En cuanto a la forma online, deberán ingresar a www.deportes.malargue.gov.ar, que es la página de la dirección de deportes; allí está disponible toda la información para esta edición de la maratón.Cabe recordar que el valor de las categorías kids y teens es de $5.000, mientras que los 5K costarán $10.000 y los 13K tendrán un valor de $15.000. Por último, la nueva distancia de 21K cuesta $20.000.

 

