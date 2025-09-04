Maratón Nocturna: hay descuentos para los teams

En una nueva iniciativa lanzada por la dirección de deportes, los equipos de corredores que sean parte de la maratón contarán con descuentos en su inscripción.

A falta de más de dos meses para la 34° edición de la Maratón Nocturna, y con una buena cantidad de inscriptos ya confirmados, desde la organización se ha lanzado una serie de descuentos para los «teams», es decir, para los equipos de corredores locales y visitantes. Estos estarán disponibles según la cantidad de integrantes que tenga cada equipo y, mientras más atletas, mayor será el porcentaje del descuento que se otorgará.