Malargüe será sede de la jornada «Mundos Posibles» sobre infancias y adolescencias como motores de transformación

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, invita a toda la comunidad a participar en la jornada «Mundos Posibles: Infancias y Adolescencias como Territorios de Transformación», que se llevará a cabo los próximos 30 y 31 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Thesaurus.

Esta jornada tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el impacto de las políticas públicas y acciones sociales en el bienestar de infancias y adolescencias. Se buscará abordar temáticas clave relacionadas con los derechos, el desarrollo y la transformación de los territorios donde los jóvenes viven, aprendiendo y crecen.

Los organizadores subrayan la importancia de la participación activa de toda la sociedad en este tipo de encuentros, que permiten compartir ideas, experiencias y perspectivas para construir una comunidad más inclusiva y transformadora para las nuevas generaciones.

«Invitamos a la sociedad a ser parte de esta jornada, porque creemos que el futuro de nuestros niños y adolescentes depende del compromiso y el trabajo conjunto de todos», expresaron desde el Área de Niñez, Adolescencia y Familia.