Malargüe: Protección Civil recuerda: Está prohibido encender fuego en zonas no habilitadas

La Ley 6099 de Mendoza establece fuertes sanciones económicas y arresto para quienes realicen quemas ilegales o fogatas fuera de espacios autorizados. Brindaron recomendaciones para prevenir incendios.

Desde el Área de Protección Civil se volvió a recordar a la comunidad que está terminantemente prohibido quemar pastizales, basura acumulada, fincas abandonadas, lotes, banquinas, acequias o canales, así como encender fogatas al aire libre en lugares que no estén habilitados y cuenten con la infraestructura adecuada, como campings o clubes.

La advertencia se enmarca en la Ley 6099 de Mendoza, que prohíbe el uso de fuego en zonas urbanas y rurales. Las sanciones para quienes incumplan son severas: multas de hasta 58 millones de pesos o arresto de entre 8 y 50 días. Estas multas se hacen efectivas a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), lo que significa que la deuda permanecerá activa hasta que sea cancelada.

Además, se brindaron recomendaciones para prevenir incendios:

No encender fuego en lugares no autorizados ni realizar quemas de ningún tipo.

Evitar arrojar colillas de cigarrillo, fósforos encendidos, basura o envases de vidrio en campos, carreteras y caminos.

Al utilizar espacios habilitados, asegurarse de que las fogatas queden completamente apagadas antes de retirarse.

Almacenar materiales inflamables en sitios ventilados y lejos de fuentes de calor.

Evitar acumulación de residuos en áreas de trabajo.

Ante cualquier quema ilegal, dar aviso inmediato al 911.

Desde Protección Civil remarcaron que la prevención es la mejor herramienta para evitar incendios, proteger la seguridad de la población y cuidar el medioambiente.