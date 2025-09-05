Malargüe: Protección Civil recuerda: Está prohibido encender fuego en zonas no habilitadas

La Ley 6099 de Mendoza establece fuertes sanciones económicas y arresto para quienes realicen quemas ilegales o fogatas fuera de espacios autorizados. Brindaron recomendaciones para prevenir incendios.
Desde el Área de Protección Civil se volvió a recordar a la comunidad que está terminantemente prohibido quemar pastizales, basura acumulada, fincas abandonadas, lotes, banquinas, acequias o canales, así como encender fogatas al aire libre en lugares que no estén habilitados y cuenten con la infraestructura adecuada, como campings o clubes.
La advertencia se enmarca en la Ley 6099 de Mendoza, que prohíbe el uso de fuego en zonas urbanas y rurales. Las sanciones para quienes incumplan son severas: multas de hasta 58 millones de pesos o arresto de entre 8 y 50 días. Estas multas se hacen efectivas a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), lo que significa que la deuda permanecerá activa hasta que sea cancelada.
Además, se brindaron recomendaciones para prevenir incendios:
- No encender fuego en lugares no autorizados ni realizar quemas de ningún tipo.
- Evitar arrojar colillas de cigarrillo, fósforos encendidos, basura o envases de vidrio en campos, carreteras y caminos.
- Al utilizar espacios habilitados, asegurarse de que las fogatas queden completamente apagadas antes de retirarse.
- Almacenar materiales inflamables en sitios ventilados y lejos de fuentes de calor.
- Evitar acumulación de residuos en áreas de trabajo.
- Ante cualquier quema ilegal, dar aviso inmediato al 911.
Desde Protección Civil remarcaron que la prevención es la mejor herramienta para evitar incendios, proteger la seguridad de la población y cuidar el medioambiente.