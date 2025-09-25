Malargüe: Inscripciones abiertas para el curso de Manipulación de Alimentos

El curso, que se llevará a cabo el 29 de septiembre de 14 a 18 horas en el Campus Educativo N°2, tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para manipular alimentos de manera segura y cumplir con las normativas vigentes. Al finalizar, los asistentes obtendrán el Carnet de Manipulación de Alimentos, un documento obligatorio para quienes se desempeñan en el sector alimentario.

Las inscripciones se realizan de forma presencial en Saturnino Torres 676, y debido a que los cupos son limitados, se recomienda a los interesados inscribirse con antelación para garantizar su participación.

Para más información, los interesados pueden acercarse al Área de Bromatología o comunicarse al 4470999.