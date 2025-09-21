Malargüe fue sede del XXIV Congreso Provincial de Educación: innovación, inclusión y neurociencias en debate

Durante tres días, docentes, especialistas y estudiantes participaron en el Centro de Convenciones Thesaurus de un encuentro que abordó los grandes desafíos de la educación del futuro, con destacados disertantes nacionales, provinciales y locales.

Del 18 al 20 de septiembre de 2025, Malargüe se convirtió en el epicentro del debate educativo con la realización del XXIV Congreso Provincial de Educación, bajo el lema “Educación en transformación: innovación y desafíos para el futuro”.

El evento reunió a referentes de todo el país y la provincia en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, con el objetivo de generar reflexión, promover el intercambio de experiencias y difundir buenas prácticas, el encuentro ofreció un programa variado que incluyó la exposición de docentes y alumnos de Malargüe, una maratón de experiencias educativas y conferencias magistrales.