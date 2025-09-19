Malargüe: El centro Emisor de Licencias sigue brindando educación vial en escuelas y zonas rurales

El Centro Emisor de Licencias de Conducir (CEL), en conjunto con la Municipalidad de Malargüe, continúa desarrollando acciones de prevención y educación vial en el departamento, con el objetivo de promover hábitos responsables y seguros en la vía pública.

En la zona rural de Ranquil Norte, se llevaron a cabo jornadas teóricas y prácticas destinadas a principiantes, donde vecinos de la comunidad pudieron capacitarse en normas de tránsito y conducción responsable.

La iniciativa también alcanzó a la Escuela Emilio León, donde se trabajó con los estudiantes del primer ciclo en torno a la importancia del cuidado y la seguridad vial, a través de actividades didácticas y participativas.

Asimismo, el pasado viernes se realizó una capacitación en la Escuela Gendarme Argentino, mientras que en los próximos días se completarán las actividades en Ranquil Norte. Más adelante será el turno de la Escuela Bustos Dávila, donde se instalará una pista móvil para reforzar los aprendizajes adquiridos.

Estas acciones forman parte del compromiso sostenido del CEL y del Municipio en materia de educación vial, y responden al interés de las instituciones educativas en incorporar este tipo de proyectos como parte de la formación integral de los estudiantes.