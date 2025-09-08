La Dirección General de Escuelas comunica que el lunes 8 de septiembre comenzará la evaluación internacional PISA 2025, donde estudiantes de 15 años serán evaluados en lectura, matemática, ciencias y habilidades del mundo digital.

Desde el gobierno escolar informaron que participarán 75 escuelas de gestión estatal y privada. En esta ocasión, dos instituciones de la modalidad de Jóvenes y Adultos también formarán parte del operativo.

Cabe destacar que los estudiantes que participarán, ya tuvieron un primer acercamiento a la evaluación mediante una iniciativa pedagógica denominada Pisaton, una propuesta que simuló el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas. Además promueve la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.

También se desarrolló durante el mes de agosto una capacitación destinada a docentes para que conozcan las características propias de esta importante prueba internacional.