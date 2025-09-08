Luis Caputo reafirmó el rumbo económico: «Nada va a cambiar, ni el lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario»

El ministro de Economía habló esta noche luego de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza ante el peronismo en las elecciones provinciales.

Como ejemplo, en La Matanza, la lista que encabezaron la vicegobernadora, Verónica Magario, y Fernando Espinoza dobló en votos a LLA, con el 56% de los votos.

Javier Milei, autocrítico: «En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota»

Minutos antes, el presidente Javier Milei reconoció la derrota por más de 10 puntos contra el peronismo. «En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado», dijo en el inicio de su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza.

«Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el Presidente en un tono autocrítico al subir al escenario junto a su hermana, Karina Milei, y su principal asesor, Santiago Caputo.

Lo esperaban sobre las tablas el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cuneo Libarona. Además, subió al escenario en La Plata el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien el intercambio fue menos efusivo.

“Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo Milei.

