Lucha Antigranizo: Omar Félix bregó por su continuidad

“La producción tiene que valer, y para que valga primero se tiene que poder cosechar, por eso necesitamos la Lucha Antigranizo, que quedó demostrado que funciona”, expresó el jefe comunal.

Hay que recordar que el sistema de mitigación con aviones funcionó durante años en Mendoza financiado por el gobierno provincial. Sin embargo, el año pasado, por decisión del gobernador Alfredo Cornejo, la Provincia dejó de hacerse cargo de dicha función.

Hoy, a poco tiempo del inicio de la temporada de tormentas, todavía no hay certezas sobre lo que determinará el gobierno provincial sobre la mitigación de tormentas, lo que ha resultado clave para la protección de los cultivos y también en el ámbito del turismo, teniendo en cuenta los daños económicos que el granizo puede causar en ese sector.

“La lucha es un sistema de mitigación que ayuda mucho al agro. Bienvenido el acceso a la tela y el seguro agrícola que también son necesarios, pero no tenemos que prescindir de la lucha antigranizo”, insistió Félix.

En ese contexto, el jefe comunal consideró “inentendible” que el Gobierno Provincial destine 15.000 millones para la Lobesia Botrana, de la que no hay registro en sur, y a su vez se reúse a aportar 2.500 millones para el funcionamiento de la Lucha Antigranizo.

“No se acaba el sistema productivo en Valle de Uco o el Norte. Tenemos muchas ventajas comparativas como tierras y agua. Necesitamos que esto se comprenda y trabajar juntos con el gobierno provincial y nacional para hacer eficientes la producción y el trabajo en este rincón del sur provincial”, concluyó.