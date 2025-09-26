La cuenta oficial de Boca Juniors subió un video sobre las reacciones de los jugadores a sus cartas del videojuego FC 26.En el reel de Instagram, los futbolistas se mostraron contentos por abrir las cajas que contenían sus cartas. Además, repitieron el lema que contenía la caja personalizada: “el club es tuyo”.“La espera terminó, Xeneizes. Gracias a EA Sports, es momento de conocer las reacciones de nuestros jugadores a sus VIP Kits de FC26”, manifestó la cuenta oficial de Boca en la descripción de su posteo. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones: un corazón amarillo y uno azul; y un Joystick.