Los Juegos para adultos mayores suman nueva sede en barrios de San Rafael

Basado en la excelente respuesta de las otras sedes y el pedido de los vecinos, ya funciona un espacio en el salón la unión vecinal del Barrio San Rafael, ubicado en la Plazoleta San Rafael Arcángel de El Libertador al 1400.

Los interesados en sumarse pueden participar, sin inscripción previa, los días martes, jueves y viernes a partir de las 16.

“Desde la Supervisión de Personas Mayores se llevó a cabo un relevamiento por los barrios para analizar la demanda de este tipo de actividades. La apertura de esta sede responde directamente al pedido de la comunidad”, explicó Lucía Martín, integrante del área municipal.

El propósito central de esta iniciativa es fomentar el ejercicio físico y mental de los adultos mayores, además de promover la sociabilización y la integración comunitaria.

OTROS ESPACIOS

Las otras sedes continúan los jueves desde las 15 en el CIC del Bº El Sosneado, lunes y miércoles a las 16 en Saavedra 273, y viernes -también desde las 4 de la tarde- en Cmte Salas y San Luis.