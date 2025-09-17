Los flamencos plásticos de EE. UU. – Por:. Beatriz Genchi

El cartel que presenta a Leominster, una ciudad cercana a la pintoresca Ruta 2 en el centro-norte de Massachusetts, está descolorido, pero las letras son claras: «Leominster: Ciudad pionera en plásticos».

Pero se podría erigir un nuevo y colorido cartel; uno brillante que represente dos pájaros exóticos de color rosa y patas largas; uno que diga ‘Leominster: lugar de nacimiento del flamenco rosa de plástico’.

Porque fue aquí, en 1957, donde nació el tan criticado y, sin embargo, igualmente querido icono del kitsch americano. Su creador, el difunto Don Featherstone, graduado de la escuela de arte del cercano Museo de Arte de Worcester, formó parte del equipo de diseño de Union Products de Leominster, una empresa de plásticos que producía en masa artículos funcionales. Featherstone fue el encargado de idear nuevas ideas para adornos de plástico para el jardín.

Los adornos de pato y flamenco de Featherstone se vendían por pares por 2,76 dólares estadounidenses y se anunciaban como «Plásticos para el jardín».

Featherstone falleció en junio de 2015, pero más de cinco décadas después de presentar su diseño, el flamenco rosa de plástico sigue adornando jardines y hogares estadounidenses. Aunque muchos se apresuran a etiquetar este adorno de plástico como el epítome del kitsch, el flamenco ha recorrido un camino bastante tumultuoso a través de un panorama de gustos y clase en constante evolución. Los tres elementos básicos del adorno (el material plástico, el color rosa y el diseño del flamenco) tienen una relevancia particular para finales de la década de 1950.

El año 1957 fue el año del Jailhouse Rock de Elvis Presley y del Chevy del 57. A finales de la década de 1950 también se consolidó un estilo de vida suburbano basado en lo mercantil, junto con una serie de nuevas inquietudes sobre la clase y el estatus. En la era de la posguerra, los plásticos baratos, resistentes y versátiles se estaban convirtiendo en un material cada vez más popular para productos comerciales producidos en masa, desde Tupperware hasta los teléfonos de disco Modelo 500.

El historiador del diseño Jeffrey Meikle analiza cómo esta época se describió como “un nuevo rococó marcado por la extravagancia, el exceso y la vulgaridad”. Muchos críticos del diseño y la cultura criticaron duramente el plástico por su facilidad para apartarse de los principios de diseño establecidos, aunque consumidores y fabricantes mantuvieron viva la moda.

La moda estaba claramente decayendo en la década de 1960. En una famosa escena de “El graduado”, el actor Dustin Hoffman expresa su desilusión por el «gran futuro de los plásticos».

Y luego está el color rosa. La historiadora de arte Karal Ann Marling explica que en la década de 1950, el rosa se percibía como «joven, atrevido y omnisexual». Señala que a celebridades populares como Mamie Eisenhower, Jayne Mansfield y Elvis Presley les encantaba incorporar el rosa en sus armarios, la decoración de sus dormitorios y, en el caso de Elvis, en sus coches.

El diseño de Featherstone tampoco marcó la primera vez que los flamencos se integraron a la cultura estadounidense. De hecho, los estadounidenses siempre habían admirado a esta ave exótica, originaria del Caribe y de algunas partes de Sudamérica, y esta pasión culminó en 1957 con el auge de la cultura caribeña.

Jennifer Price formada en biología, escribió el ensayo más completo sobre el flamenco rosado de plástico en su libro “Flight Maps”. Detalla cómo los colonos europeos y estadounidenses del siglo XIX cazaron flamencos en Florida, hasta su extinción solo por el aprovechamiento de sus plumas. Pero en aquel entonces a medida que el estado atraía a turistas adinerados en las décadas de 1910 y 1920, los propietarios de complejos turísticos importaron estas aves rosadas para poblar sus terrenos dando la ilusión de poder encontrarse alguno. Incluso bautizaron al primer hotel de lujo de Miami Beach como «El Flamingo». Pronto, Florida y estas aves de aspecto exótico se convirtieron en sinónimo de riqueza y ocio.

Ahora el flamenco es apenas un visitante poco común con unas pocas poblaciones pequeñas, potencialmente residentes. Algunos trasportados por huracanes que subsisten gracias a solidarias acciones de tipo conservacionista.

El césped como uno de los pocos espacios sociales exteriores en la arquitectura suburbana, obsesionada con la privacidad, los jardines estaban (y siguen estando) sujetos a una extrema presión social. Se percibían como un símbolo del sueño americano y una forma productiva de disfrutar del nuevo tiempo libre. Sin embargo, «Estar a la altura de los vecinos» se centraba menos en gastar más que el vecino y más en conformarse y cuidar las apariencias. El aspecto preferido de los jardines de la clase media era el de los bien cuidados y sin adornos, con flores que bordeaban la casa. Para las asociaciones de propietarios, el color brillante del flamenco rosado de plástico y el material sintético eran una afrenta al anhelo de sofisticación de la clase media (aunque un trozo de plástico rosado no es menos “natural” que un césped mantenido con insecticidas tóxicos y fertilizantes).

La apropiación exagerada de los flamencos rosados ​​de plástico cruzó los límites del buen y el mal gusto, haciendo de “Pink Flamingos” un título apropiado para la película transgresora de John Waters de 1972 sobre dos contendientes al título de «la persona más sucia del mundo».

Con el tiempo, este poder transgresor también comenzó a disminuir y el producto estuvo a punto de extinguirse a principios de la década de 2000 debido al aumento del costo del petróleo. No sé si “por suerte”, la bandada sobrevivió, y aún se puede comprar una pareja por unos 20 dólares. Hoy en día, incluso se han visto flamencos rosados ​​de plástico adornando jardines en una casa, cerca de Park Avenue en Manhattan, lo que ilustra la gran “migración” de esta ave entre las clases sociales y los gustos estadounidenses.

Gentileza;

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora cultural.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut.