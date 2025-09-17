Llega «Primavera «Holística a San Rafael»

El próximo sábado 20 de septiembre, el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael se transformará en un espacio de encuentro para prácticas alternativas, espiritualidad y autoconocimiento. En *“Primavera Holística”* se desplegará una variada grilla de charlas, talleres y experiencias vivenciales, que invitan a los participantes a reconectar con el cuerpo, la mente y la naturaleza. El próximo sábado 20 de septiembre, el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael se transformará en un espacio de encuentro para prácticas alternativas, espiritualidad y autoconocimiento. En *“Primavera Holística”* se desplegará una variada grilla de charlas, talleres y experiencias vivenciales, que invitan a los participantes a reconectar con el cuerpo, la mente y la naturaleza.

Durante todo el día se podrá elegir entre múltiples propuestas, como *reiki, yoga astrología, biodanza, respiración consciente y constelaciones familiares*. El evento se desarrollará en varios salones, simultáneamente, lo que permitirá que cada visitante arme su propio recorrido. La información completa y el cronograma de actividades se encuentra en *@ respira.sr

En la amplia agenda, se destacan tres actividades que prometen atraer la atención de los presentes: *Tai Chi, Creatividad y Herbología*. Estas propuestas no sólo enriquecerán la experiencia general del encuentro, sino que aportarán herramientas prácticas para la vida cotidiana, vinculando la tradición con nuevas formas de bienestar.

La *Herbología*, a cargo de Sabrina Cóppola, se ofrecerá a las 14:30 horas en el espacio Coirones 1. Allí se propondrá recuperar la sabiduría ancestral de las plantas medicinales, entendiendo que la naturaleza brinda remedios efectivos y accesibles para múltiples dolencias. Los asistentes aprenderán sobre usos, preparaciones y combinaciones de hierbas que favorecen la salud, la energía y el bienestar integral.

Otra propuesta inspiradora será la de *»Creatividad para la vida diaria»*, coordinada por Flavia Ascua y programada para las 19 horas en el salón Chañares 2. Este taller invitará a liberar la imaginación, motivar al artista interior y explorar nuevas formas de expresión personal. La creatividad, entendida como motor vital, se presenta no solo como un recurso artístico, sino como un camino de autoconocimiento y sanación.

El *Tai Chi*, a cargo de la profesora Virginia Arentsen, tendrá lugar a las 20 horas en el mismo espacio. Esta disciplina de origen chino, combina movimientos suaves y fluidos con respiración consciente, generando mejoras físicas y emocionales. Entre otros beneficios ayuda a corregir la postura, fortalecer el equilibrio y reducir el estrés, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscarán armonizar cuerpo y mente al final de la jornada.

El cronograma de *»Primavera Holística»* contempla opciones para todos los gustos: *masaje tai, regresiones a vidas pasadas, registros akashicos, detox emocional, prácticas de biodanza, tarot, meditación, y reprogramación del inconsciente*. Cada experiencia será coordinada por especialistas en su disciplina, lo que garantizará un acompañamiento cercano y profesional.