Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS

El equipo de Javier Mascherano, que venía de perder la final de la Leagues Cup por el mismo resultado, no pudo reponerse del golpe inicial y sufrió en el complemento, donde Charlotte, apoyado en la jerarquía de Wilfried Zaha, dominó a voluntad. Para Inter Miami, además, la expulsión de Tomás Avilés en la recta final terminó por sepultar cualquier esperanza de reacción.

El conjunto de Florida, sin Luis Suárez por suspensión —debe cumplir dos fechas más—, cayó al séptimo puesto en la Conferencia Este, con cuatro partidos menos que el líder. Charlotte, por su parte, con el entrenador inglés Dean Smith suspendido, comunicándose en el palco con su ayudante por intercomunicador —algo habilitado en la MLS—, atraviesa un gran presente: acumula (con esta) nueve victorias consecutivas por la liga de estados unidos y se ubica tercero.

La bronca de Lionel Messi, luego de que le atajaran el penal por picarla, y en la siguiente jugada llegará el primer gol del rival. David Jensen – Getty Images North America

El local, vestido de blanco, y el equipo del 10 argentino, con camiseta negra y detalles en rosa, jugaron en un estadio con entradas agotadas, pero que tenía la tercera bandeja suspendida, y con césped sintético —una característica que suele complicarle al equipo de Mascherano—. Todos estos condimentos ofrecían un marco imponente al encuentro.

El inicio mostró a Inter Miami decidido a tomar la iniciativa, con tres defensores atrás y los laterales bien arriba, ejerciendo presión alta y asociaciones rápidas en tres cuartos de cancha. A los cinco minutos llegó la primera acción clara: un centro desde la derecha encontró a Jordi Alba entrando libre por el segundo palo. El lateral español conectó de volea, pero el arquero croata Kristijan Kahlina respondió con una reacción impecable, desviando al córner y evitando la apertura del marcador. Fue una advertencia temprana del equipo de Mascherano, que apostó por una circulación dinámica con Messi como distribuidor central.

Siendo el primer penal que le cobran al Miami en la temporada, el propio Messi tomó la responsabilidad y decidió ejecutar con un remate sutil, picando la pelota al centro del arco. Pero el arquero Kahlina, que se había jugado hacia un costado, reaccionó con reflejos notables: estiró la mano derecha y contuvo el disparo, enmudeciendo al público que espera el tanto del 10 y frustrando la apertura del marcador.

El inicio del segundo tiempo volvió a golpear a Inter Miami. Apenas comenzada la etapa, el israelí Toklomati marcó su segundo gol de la noche y estiró la ventaja para Charlotte. La jugada nació en los pies del marfileño Zaha, muy desequilibrante, que encaró por la izquierda y abrió el juego para Brandt Bronico. El mediocampista envió un centro bajo que atravesó toda el área sin que ningún defensor visitante lograra despejar. Por detrás apareció el delantero, que definió con tranquilidad para establecer el 2 a 0.

Como si faltara algo más, Charlotte encontró una nueva oportunidad de estirar la diferencia tras otra gran jugada de Zaha, que desbordó por la izquierda y obligó al español Sergio Busquets a cometer infracción dentro del área. El árbitro no dudó y sancionó penal. Desde los doce pasos, nuevamente el delantero Toklomati ejecutó con frialdad, cruzó el remate y completó su triplete, convirtiéndose en la gran figura de la noche y en el verdugo de Inter Miami.