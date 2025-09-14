Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS

Erik Verduzco – AP
El equipo de Javier Mascherano cayó 3-0 con un penal errado por el capitán cuando estaba empatado sin goles, que terminó en el primer gol del delantero que hizo un hat trick
El regreso de Lionel Messi como titular con Inter Miami en la Major League Soccer terminó con sabor amargo. En un Bank of America Stadium colmado, las Garzas cayeron por 3 a 0 ante Charlotte FC en un partido que se quebró en el primer tiempo, cuando el capitán argentino desperdició un penal y en la jugada posterior llegó el gol del rival. El israelí Idan Toklomati fue la gran figura con un hat trick que selló la victoria.
El equipo de Javier Mascherano, que venía de perder la final de la Leagues Cup por el mismo resultado, no pudo reponerse del golpe inicial y sufrió en el complemento, donde Charlotte, apoyado en la jerarquía de Wilfried Zaha, dominó a voluntad. Para Inter Miami, además, la expulsión de Tomás Avilés en la recta final terminó por sepultar cualquier esperanza de reacción.
El local, vestido de blanco, y el equipo del 10 argentino, con camiseta negra y detalles en rosa, jugaron en un estadio con entradas agotadas, pero que tenía la tercera bandeja suspendida, y con césped sintético —una característica que suele complicarle al equipo de Mascherano—. Todos estos condimentos ofrecían un marco imponente al encuentro.
Siendo el primer penal que le cobran al Miami en la temporada, el propio Messi tomó la responsabilidad y decidió ejecutar con un remate sutil, picando la pelota al centro del arco. Pero el arquero Kahlina, que se había jugado hacia un costado, reaccionó con reflejos notables: estiró la mano derecha y contuvo el disparo, enmudeciendo al público que espera el tanto del 10 y frustrando la apertura del marcador.
El inicio del segundo tiempo volvió a golpear a Inter Miami. Apenas comenzada la etapa, el israelí Toklomati marcó su segundo gol de la noche y estiró la ventaja para Charlotte. La jugada nació en los pies del marfileño Zaha, muy desequilibrante, que encaró por la izquierda y abrió el juego para Brandt Bronico. El mediocampista envió un centro bajo que atravesó toda el área sin que ningún defensor visitante lograra despejar. Por detrás apareció el delantero, que definió con tranquilidad para establecer el 2 a 0.
Como si faltara algo más, Charlotte encontró una nueva oportunidad de estirar la diferencia tras otra gran jugada de Zaha, que desbordó por la izquierda y obligó al español Sergio Busquets a cometer infracción dentro del área. El árbitro no dudó y sancionó penal. Desde los doce pasos, nuevamente el delantero Toklomati ejecutó con frialdad, cruzó el remate y completó su triplete, convirtiéndose en la gran figura de la noche y en el verdugo de Inter Miami.