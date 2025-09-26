Las reservas del BCRA repuntaron u$s317 millones, ante presunta nueva compra del Tesoro

En el mercado estiman que hubo intervención oficial ya que no se vieron ni cambio de valuaciones, ni aportes de organismos. El nivel de liquidación del agro sugiere lo mismo.

Las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) crecieron u$s317 millones este jueves, la variación positiva más importante desde el día 2 de este mes. En el mercado estiman que este repunte se debió a nuevas compras por parte del Tesoro, en un contexto de exportaciones récord.

Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que durante la jornada no se registraron ni «movimiento de cotizaciones ni ingresos de créditos de organismos» que hayan explicado el incremento de reservas. Por ende, la hipótesis de que fue el Gobierno quien intervino con compras en bloque tiene más asidero.

Vale recordar que entre martes y miércoles las exportaciones alcanzaron un récord histórico para aprovechar la fugaz quita de retenciones que dispuso el Poder Ejecutivo hasta alcanzar un nivel de ventas de u$s7.000 millones, tope que ya fue alcanzado.

Según la consultora 1816, en las próximas dos ruedas deberían liquidarse cerca de u$s4.400 millones, ya que este es el número que resta para completar el 90% de los u$s7.000 millones que los exportadores están obligados a liquidar. «No tiene ningún antecedente histórico. Si hay mucha presión vendedora, el Tesoro tiene la posibilidad de comprar reservas», acotó la entidad.

El miércoles, Gita Gopinath, que hasta fin de agosto era la número dos de Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional, publicó en X que para que Argentina tenga progreso duradero debe moverse a un régimen cambiario más flexible y acumular reservas, un resumen de lo que probablemente opine realmente el organismo multilateral de crédito.

