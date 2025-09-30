Las plantas aparecieron 100 millones de años antes de lo que se pensaba

Durante los primeros cuatro mil millones de años de la historia de la tierra, los continentes de nuestro planeta habrían estado desprovistos de toda vida excepto los microbios.

Todo cambió con el origen de las plantas terrestres enverdeciendo los continentes y creando hábitats que los animales invadirían más tarde abandonando el medio acuático.

Este momento decisivo, para crear una tierra llena de vida, se había fechado hace alrededor de 420 millones de años. Pero, ahora un estudio ha desmontado esta teoría y ha movida la fecha para situarla mucho más atrás.

Un estudio británico, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), indica que este evento ocurrió unos 100 millones de años antes de lo que se creía, cambiando la percepción de la evolución de la biosfera de la tierra.

Las plantas han sido un elemento esencial para la evolución del plantea, pues han contribuido al desgaste químico de las rocas continentales, un proceso clave en el ciclo del carbono que regula la atmósfera y el clima de la tierra a lo largo de millones de años.

Orígenes subestimados

El equipo científico encargado del estudio utilizó la metodología del ‘reloj molecular’, que combinó evidencia sobre las diferencias genéticas entre las especies vivientes y los fósiles en sus ancestros compartidos, para establecer una escala de tiempo evolutiva que ve a través de las brechas en el registro fósil.

La propagación global de las plantas y sus adaptaciones a la vida en la tierra condujo a un aumento de las tasas de desgaste continental que finalmente resultó en una disminución dramática de los niveles de dióxido de carbono del ‘gas de efecto invernadero’, dióxido de carbono en la atmósfera y el enfriamiento global”

Jennifer MorrisCoautora del estudios y doctora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol

La coautora del estudios y doctora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, Jennifer Morris explica que “la propagación global de las plantas y sus adaptaciones a la vida en la tierra condujo a un aumento de las tasas de desgaste continental que finalmente resultó en una disminución dramática de los niveles de dióxido de carbono del ‘gas de efecto invernadero’, dióxido de carbono en la atmósfera y el enfriamiento global”.

”Los intentos previos de modelar estos cambios en la atmósfera han aceptado el registro fósil vegetal a su valor nominal: nuestra investigación muestra que estas edades fósiles subestiman los orígenes de las plantas terrestres, por lo que estos modelos deben revisarse”, agrega Morris.

El co-autor principal Mark Puttick apunta que el registro fósil es demasiado escaso e incompleto como para ser una guía confiable para fechar el origen de las plantas terrestres. “En lugar de basarnos solo en el registro fósil, usamos un enfoque de ‘reloj molecular’ para comparar las diferencias en la composición de los genes de las especies vivientes: estas diferencias genéticas relativas se convirtieron luego en edades al utilizar las edades fósiles como un marco flexible”, añade.