La madrugada fue un diluvio por momentos en el Gran Mendoza y de acuerdo con el pronóstico podría volver a llover en el resto del domingo 21 de septiembre, en el comienzo de la primavera.

Contingencias Climáticas, el ente meteorológico del Gobierno de Mendoza, prevé un día “parcialmente nublado con descenso de la temperatura”. Se esperan “tormentas aisladas” a lo largo de la jornada, que podría despejarse en algunos tramos y salir el sol.

La máxima de este domingo será de 21 grados, en tanto que la mínima será de 7º.

Además, hay pronóstico de viento Zonda en precordillera y el sur provincial. En cordillera se esperan nevadas, situación que mantiene cerrado el Paso Cristo Redentor desde el sábado.