La Policía Rural detectó el transporte ilegal de 84 vaquillonas en General Alvear

El procedimiento se desarrolló sobre la ruta 143 y la calle 3, en el paraje Carmensa, cuando personal detuvo un camión con semirremolque conducido por un hombre que transportaba 84 vaquillonas. Al constatarse que las marcas de los animales no coincidían con las descriptas en la guía, se solicitó la intervención del ayudante fiscal, quien dispuso labrar las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 206° del CPA. Los animales fueron secuestrados y trasladados al corral habilitado por Ganadería.